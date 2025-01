Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Sono sani e salvi, infreddoliti ma in buone condizioni di salute, padre e due figli, soccorsi dall’eliocottero dei vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati dalla neve e dal ghiaccio sul sentiero del versante piacentino per raggiungere Prato della Cipolla, sulle alture di Santo Stefano.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri quando l’uomo, in compagnia dei due figli, si è accorto che la situazione meteo stava peggiorando e che la caduta di neve e la presenza di ghiaccio sul percorso rendeva troppo pericoloso sia proseguire che tornare indietro ed ha chiamato i soccorsi.

Il 118 ha inviato squadre da terra ma anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha raggiunto la famigliola e l’ha caricata a bordo per poi riportare tutti alla strada, in un luogo sicuro dove sono stati presi in carico dalle ambulanze per essere trasferiti in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente i tre erano preparati ed attrezzati e a parte un pò di comprensibile spavento non hanno riportato ferite.