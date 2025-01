Genova – Pioggia e una serie di incidenti hanno messo in ginocchio, come sempre più spesso succede, il traffico autostradale sul nodo genovese.

Rallentamenti e code vengono segnalati sin dalle prime ore del mattino sull’autostrada A10 Genova – Ventimilia dove si sommano gli effetti di un incidente tra Arenzano e Pegli, con 7 km di coda e, sempre sulla A10 ma tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, sempre in direzione Genova, altri 7 km di coda a causa del tamponamento tra più veicoli.

Coda, sempre sulla A10 tra il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso e problemi della viabilità locale a smaltire l’enorme flusso di auto in movimento.

Code e disagi anche sull’Autostrada A7 Genova -Milano, sia in direzione Genova che in direzione Milano per coda in uscita al casello di Genova Bolzaneto e poi per l’allacciamento con la A10 e verso il casello di Genova Ovest.

Problemi anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno per il casello di Genova Nervi chiuso per lavori sino all’11 gennaio con riversamento del traffico sui caselli di Genova Est e Genova Ovest.

Coda e disagi vengono infatti segnalati anche in uscita al casello di Genova Est in direzione Genova e tra Genova Est sino all’allacciamento con la A10 e la A7.

Automobilisti e trasportatori continuano a chiedere che il biglietto sui tratti congestionati venga sospeso sino al termine dei lavori e che si provveda con penali per i ritardi causati alla Cittadinanza e a chi lavora.