Genova – Ha visto del fumo uscire dal camion che stava guidando sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia ed ha fatto appena a tempo a fermare l’automezzo che subito si sono sviluppate alte fiamme che hanno rapidamente avvolto tutto il carico.

Brutta avventura per un camionista che questa sera percorreva l’autostrada Tra Genova Pra’ e Arenzano, in direzione Savona.

L’uomo è riuscito a scendere dal camion appena in tempo e a mettersi in salvo mentre il veicolo veniva avvolto dalle fiamme.

L’autostrada A10 è stata chiusa tra Genova Prà e Arenzano verso Savona, per l’incendio divampato all’altezza del km 20.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e dopo aver chiuso il passaggio del traffico sono state avviate le operazioni di spegnimento che sono andate avanti a lungo.

Spento il rogo è stato necessario bonificare l’autostrada prima di poterla riaprire.

Possibile che si renda necessario un intervento più radicale per ripristinare l’asfalto.

