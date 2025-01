Genova – Il Centro-destra compatto sembra aver scelto Pietro Piciocchi per la corsa all’elezione del nuovo sindaco della città.

Lo hanno fatto sapere, con una nota diffusa ai Media i responsabili locali dei vari partiti che sostengono l’attuale maggioranza anche se, una frase riportata nella nota diffusa sembra rimandare ad una fase successiva l’investitura ufficiale:

“Sarà come sempre il tavolo nazionale della coalizione – si legge nella nota – confrontandosi con il presidente Marco Bucci e la classe dirigente locale a scegliere e ufficializzare il candidato sindaco alla luce delle ipotesi che si stanno valutando in questi giorni”.

I rappresentanti dei vari partiti si sono incontrati oggi, a Genova, attorno ad un tavolo organizzato per confrontarsi e decidere i prossimi passi della campagna elettorale.

Oltre al rappresentante di Fratelli d’Italia in Liguria, Matteo Rosso, erano presenti il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il portavoce di Forza Italia Bagnasco, la rappesentante di Noi Moderati Ilaria Cavo, a lungo considerata ottima candidata per la corsa, e il vice ministro Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega.

Nella nota si legge che “nella riunione odierna che si è tenuta tra i segretari regionali dei partiti e delle liste civiche della coalizione di centrodestra per fare il punto sulle prossime elezioni comunali genovesi, è stata confermata la compattezza dell’alleanza. Condiviso da tutti l’apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto in città in questi anni e che Pietro Piciocchi sta adesso portando ottimamente avanti come vicesindaco reggente assieme a una classe dirigente di livello: per questo motivo è stato unanimemente valutato come possibile candidato sindaco tra gli altri”.

La nota è sottoscritta da: Ilaria Cavo – Coordinatore regionale Noi Moderati, Matteo Rosso – Coordinatore regionale Fratelli d’Italia, Edoardo Rixi – Segretario regionale Lega, Carlo Bagnasco – Segretario regionale Forza Italia, Umberto Calcagno – Commissario regionale Udc, Carmelo Cassibba – Coordinatore regionale Vince Liguria, Marco Bucci – Presidente Regione Liguria

notizia in aggiornamento