Calizzano (Savona) – Una tragedia si è consumata questa mattina nei pressi di un’azienda agricola situata a Calizzano, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. E’ accaduto poco prima delle ore 10:00. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il 54enne stesse lavorando sui campi quando è stato travolto da un trattore. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto: su questa stanno indagando i carabinieri, che sono giunti sul luogo dell’accaduto insieme ai soccorsi e hanno effettuato i primi rilievi necessari a chiarire quanto successo.

La vittima sarebbe un uomo molto conosciuto nella zona. Lascia una compagna e una figlia piccola.