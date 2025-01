Ceranesi (Genova) – Ancora guai per la strada provinciale 4, la strada di Santa Marta, chiusa a causa di una frana provocata dal maltempo dei giorni scorsi. La strada è bloccata nella zona del comune di Ceranesi, in alta val Polcevera, a causa della caduta di sassi e materiale vario sulla carreggiata.

Non è la prima volta che la strada viene interrotta da una frana e i residenti temono che sarà necessario troppo tempo per riaprirla, come è successo nella precedente occasione.

La frana si è verificata nella serata di ieri ed è ancora in atto e per questo si è deciso per la chiusura precauzionale del tratto dal ponte della ferrovia all’incrocio con via Marseno.