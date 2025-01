Genova – Ha derubato una giovane donna impiegata di Trenitalia e completamente ubriaco ha derubato anche l’ambulanza che lo stava portando in ospedale. E’ successo alla stazione ferroviaria di Principe dove personale della polizia ferroviaria è intervenuto per soccorrere il 38enne senza fissa dimora che dormiva a terra, sotto l’effetto di abbondanti bevute. L’uomo è stato soccorso e caricato sull’ambulanza ma gli agenti si sono accorti che nascondeva degli oggetti di proprietà di una dipendente di Trenitalia che ha denunciato di essere stata derubata l.4,Si è addormentato ubriaco all’esterno della stazione di Principe e quando gli agenti della polizia ferroviaria soNella mattinata di ieri, la Polizia Ferroviaria di Genova Piazza Principe è intervenuta presso il piazzale antistante della stazione per soccorrere un uomo in stato di incoscienza, presumibilmente dovuta all’assunzione di alcol. Dopo aver verificato le sue condizioni, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118, che ha trasportato l’uomo all’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per le cure necessarie.

Durante il soccorso, la Polizia Ferroviaria ha notato, vicino all’uomo, alcuni effetti personali di una dipendente RFI in servizio all’interno della stazione ferroviaria. La donna, contattata subito dai poliziotti, ha riconosciuto gli oggetti come propri, e ha poi precisato che le erano stati sottratti da ignoti poco prima all’interno del suo ufficio.

Per approfondire meglio la posizione del soggetto, gli agenti lo hanno così raggiunto in ospedale dove durante gli accertamenti nei suoi riguardi, l’uomo è stato trovato in possesso di un saturimetro che aveva sottratto dall’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena che si era occupata del suo trasporto.

Dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, gli agenti della Polfer hanno proceduto, per quanto accertato, all’arresto del soggetto con l’accusa di furto aggravato.

Questa mattina, l’uomo è stato processato per direttissima davanti al Tribunale di Genova. Il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare personale del divieto di dimora in Liguria.