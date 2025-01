Genova – La discussione sull’identità del “Mostro di Firenze” non è mai finita e si arricchisce quasi quotidianamente di nuove “versioni” ma alla Corte di Appello di Genova è stata depositata la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo per Mario Vanni, il “compagno di merende” e presunto complice di Pietro Pacciani accusato di essere l’esecutore materiale di almeno una parte dei terribili delitti.

Insieme a Giancarlo Lotti, Vanni fu condannato al processo bis sul mostro per gli ultimi quattro duplici delitti compiuti nel 1982 a Montespertoli 1982, a Giogoli nel 1983, a Vicchio nel 1984, e agli Scopeti nel 1985.

Mario Vanni era stato condannato all’ergastolo nel 1999, in Appello e la condanna era stata resa definitiva dalla Corte di Cassazione nel 2000.

L’intricatissima vicenda giudiziaria è durata per decenni e ora potrebbe riaprirsi anche solo per ricalcolare la pena di uno dei presunti autori dei delitti.

In realtà le indagini sulle misteriose e terribili uccisioni di coppiette, caratterizzate dalle atrocità commesse sui corpi delle donne, non si sono mai concluse e le “piste” ancora aperte sono molte e spesso arrivano a lambire personaggi di ben altro calibro di quelli condannati e che in molti considerano “capri espiatori” per mettere a tacere scomode verità ancora da rivelare.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0