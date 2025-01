Genova – Pesanti ritardi e disagi alla circolazione si stanno segnalando nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio, lungo la linea ferroviaria tra Genova e Milano a seguito di un grave incidente che si è verificato nei pressi di Certosa di Pavia, in Lombardia, dove una persona è stata investita sui binari. A comunicarlo è Trenitalia.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i soccorsi e l’Autorità Giudiziaria, con l’intervento che ha richiesto il momentaneo blocco alla circolazione nel tratto coinvolto.

Per questo motivo, si stanno segnalando disagi e ritardi alla circolazione per quanto riguarda convogli ad Alta Velocità, Intercity e regionali. Al momento non è chiara la durata dei disagi.