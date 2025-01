Genova – Aggredito e derubato per strada da quattro malviventi che gli hanno sottratto un telefono cellulare. Brutta avventura, ieri sera, intorno alle 23 per un ragazzo di 22 anni che mentre camminava in via Carlo Rolando, nel quartiere di Sampierdarena, è stato affrontato da quattro malviventi che lo hanno bloccato e poi hanno iniziato a spintonarlo e a malmenarlo per convincerlo a consegnare il portafogli e il telefono cellulare.

Il ragazzo ha provato a resistere ma è stato colpito alla testa riportando un trauma cranico che gli è costato il ricovero in ospedale. Nel frattempo, approfittando delle sue condizioni, i quattro gli hanno strappato il cellulare e sono fuggiti.

Soccorso da passanti, il ragazzo è stato portato all’ospedale San Martino in codice gialle e sono in corso indagini per identificare gli autori dell’aggressione.

La polizia analizzerà le riprese video delle telecamere della zona.