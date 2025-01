Genova – Via Montevideo e piazza Alimonda già “blindate” con i mezzi delle forze dell’ordine già schierati, sin dalle prime ore del mattino, per il corteo organizzato per la giornata di oggi dai militanti di CasaPound, il movimento di estrema destra che in passato è stati accolto con contro manifestazioni piuttosto dure in città.

La manifestazione, in realtà, partirà intorno alle 14,30 dalla zona della Stazione Marittima e dovrebbe concludersi in via Montevideo, dove si trova una sede di un altro movimento vicino all’ultra destra. Un corteo che attraverserà la città e che viene visto come una “provocazione” da chi considera l’organizzazione “troppo vicina all’ideologia fascista”.

Movimenti e comitati anti fascisti potrebbero voler interferire con la manifestazione od organizzarne una in opposizione e l’ipotesi che si possano verificare scontri è tutt’altro che improbabile.

Nella speranza che tutto si svolga senza incidenti e senza reciproche provocazioni, le forze dell’ordine accompagneranno il corteo restando defilate ma pronte ad agire.

Il timore è che possano ripetersi gli scontri che ci furono ai tempi del comizio, di piazza Marsala, in centro, con le forze dell’ordine ad impedire l’accesso alla piazza e i gruppi antifascisti a cercare di violare la “zona rossa” come atto di protesta.

Le forze messe in campo stanno suscitando grande preoccupazione ma tutto potrebbe risolversi in una bolla di sapone se, come sembra emergere nelle ultime ore, il numero dei manifestanti di ultra destra sarà di poche decine di persone facilmente controllabili e con la possibilità di creare attorno a loro un efficace “spazio neutro” a prova di contestazione.

(foto da Facebook)

