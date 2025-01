Genova – Aggiornamento delle 14,40- I vigili del fuoco hanno annunciato che l’incendio divampato nel sottotetto dei Magazzini del Cotone del Porto Antico e’ da considerarsi “sotto controllo”. Le fiamme sarebbero divampate in un deposito di materiali posto nel sottotetto della struttura per poi estendersi a parte del tetto. Sono state evacuate le sale del Cinema e i ristoranti presenti nella struttura. Ci sarebbero seri danni ma fortunatamente nessun ferito grave. In corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire alle cause dell’incendio.

Genova – Principio di incendio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

I Vigili del fuoco stanno intervenendo in forze per un possibile incendio dio alla copertura del grande edificio che ospita strutture turistiche, il centro congressi e l’emittente Radio Babboleo.

Dalle prime informazioni sembra che sia stato visto del fumo uscire dalla copertura del tetto ed e’ scattato l’allarme con l’evacuazione dei locali.