Genova – Una seduta solenne, quella di oggi, giovedì 23 gennaio, per il consiglio regionale della Liguria che ricorda lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni nei lager nazisti.

Durante la seduta dell’assemblea regionale verranno ricordati i tragici fatti che hanno segnato per sempre la Storia dell’Umanità con l’orrore della Shoah e le barbarie nazi-fasciste che hanno permesso e causato tali orrori.

Apre la seduta il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari seguita dall’orazione ufficiale di Chiara Dogliotti, storica e ricercatrice dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ILSREC)

Considerando l’importanza fondamentale della Memoria e del trasferimento alle nuove generazioni del ricordo di quanto avvenuto, affinchè non si compiano gli stessi errori in futuro, al termine della seduta si terrà la premiazione degli studenti vincitori della XVIIesima edizione del concorso “27 gennaio: Giorno della Memoria”.

La seduta solenne per il Giorno della Memoria si terrà alle ore 11, nell’aula del Consiglio regionale Sandro Pertini, a Genova in via D’Annunzio 40.

L’Assemblea legislativa ricorderà tutti coloro che, durante il Secondo conflitto mondiale, furono perseguitati sulla base di discriminazioni di origine razziale, religiosa e politica. La cerimonia è fra le iniziative previste dalla Legge regionale 9 del 16 aprile 2004.