Genova – La pioggia di questi giorni ha trasformato alcuni campi del Cimitero Monumentale di Staglieno in pozze di fango ma le inumazioni non si fermano e scatenano le proteste dei familiari dei defunti.

In Redazione è arrivata la segnalazione di una giovane donna che denuncia di aver dovuto assistere, insieme al padre, all’inumazione della nonna, deceduta qualche giorno fa e di essere rimasta traumatizzata ed indignata perché l’operazione è avvenuta tra il fango e con gli operai costretti ad usare una piccola ruspa per poter procedere alle operazioni rese quasi impossibili dalla pioggia e dalle condizioni del terreno.

La sepoltura è avvenuta nel campo numero 36 e la persona scrive in una accorata lettera che il terreno assomigliava “a sabbie mobili” e che si sprofondava nel fango al punto da obbligare i familiari della defunta a restare a distanza per non sprofondare.

Il campo, secondo la testimonianza, non era nelle condizioni opportune eppure si è proseguito con la operazione tra lo sconcerto dei presenti.

Secondo la segnalazione “avrebbero dovuto aspettare che il terreno fosse agibile prima di sotterrare delle persone, si tratta di persone che anche se morte, hanno una loro dignità”.

