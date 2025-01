Chiavari – Un brusco risveglio con il forte rumore, questa mattina, poco dopo le 6, per i residenti di via Perissinotti dove un grosso albero è precipitato a terra, forse spinto dalle forti raffiche dei vento della scorsa notte.

Fortunatamente l’albero non ha colpito nessuno e non ha causato particolari danni ma i vigili del fuoco sono stati chiamati per liberare la strada dal grosso tronco che ostruiva il passaggio.

I Vigili del Fuoco di Chiavari, grazie all’uso della motosega, hanno provveduto al taglio e alla rimozione della pianta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0