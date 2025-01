Genova – Il maltempo ha causato danni anche nel quartiere di Oregina, sulle alture della città dove si segnala il crollo di un muraglione in via dei Cinque Santi.

I Vigili del Fuoco sono accorsi per cercare eventuali persone travolte dalla frana.

Dalle prime informazioni sembra che sia crollato un muro di contenimento che si è abbattuto sul percorso della strada.

Sul posto anche un escavatore dei vigili del fuoco per rimuovere più velocemente la terra scivolata sulla strada.

Nella notte un albero si è abbattuto su alcune auto in sosta a San Gottardo mentre una frana è segnalata anche sulla strada statale 35 al passo dei Giovi.

Frana anche a Orero, in Val Fontanabuona, con il coinvolgimento della strada statale 225.

(foto dei Vigili del Fuoco)

