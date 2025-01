La Spezia – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in viale Italia e si registrano tre feriti.

L’incidente è avvenuto intorno alle tre di notte ed ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire.

I residenti della zona hanno sentito il forte rumore ed hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno estratto le persone intrappolate tra le lamiere e le hanno affidate alle cure del personale sanitario.

I tre feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti all’ospedale Sant’Andrea in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

