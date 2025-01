Genova – Multato per aver suonato per strada senza aver prima “prenotato” il posto con l’apposita – e contestatissima – App varata dal Comune. E’ accaduto al trombettista Hermes Hario Rendinà che è stato avvicinato da alcuni agenti di polizia municipale mentre si stava esibendo in via San Lorenzo.

Inizialmente il musicista ha cercato il dialogo precisando di rispettare i tempi (max 60 minuti) prescritti per le esibizioni in strada ma poi, compreso che gli agenti gli contestavano la mancata prenotazione ha cercato di spiegare che non utilizza la App e che comunque il posto risultava libero. Alcune persone si sono avvicinate e hanno iniziato a prendere le sue difese ma gli agenti sono stati inflessibili e lo hanno sanzionato tra l’indignazione dei presenti.

Una multa da 50 euro che, per un artista di strada, significano aver lavorato inutilmente che in molti si stanno offrendo di pagare anche come forma di “resistenza civile” ad un regolamento che ha sempre suscitato molte perplessità, sia da parte degli artisti – che peraltro denunciano prenotazioni “sospette” da parte di artisti che operano a Milano ed altre città molto lontane – e da molti Cittadini che considerano incostituzionale costringere gli artisti ad usare una App che si può usare solo attraverso un telefonino o un computer.

Sui social è così partita una colletta per pagare la sanzione come forma di contestazione.

Il gruppo degli Artisti di Strada ha già denunciato che i diretti interessati non sono mai stati interpellati per cercare di studiare un regolamento meno impattante sul loro lavoro e, soprattutto, una alternativa alla App che presenta diverse problematiche mai del tutto risolte.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Contatta la Redazione di LiguriaOggi.it per eventuali segnalazioni o via email redazione@liguriaoggi.it o via Whatsapp al numero 351 5030459