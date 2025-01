Genova – La Polizia di Stato di Genova, in tre distinti interventi, ha arrestato un 25enne, senza dimora, un 53enne e un 34enne, tutti per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.

I primi due interventi, effettuati martedì scorso, sono della Squadra Mobile di Genova; in particolare nel primo intervento, in via Caldesi, durante un predisposto servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in zona Prà, gli agenti hanno visto il 25enne sopraggiungere a bordo di un taxi in via Caldesi dove restava in attesa con atteggiamento sospetto.

Fermato e sottoposto a controllo, hanno rinvenuto, occultato all’interno dei suoi pantaloni, un involucro contenente cocaina per un peso complessivo di circa 515 gr.

Al termine degli atti di rito, il giovane è stato associato presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi a disposizione dell’A.G.

Nel secondo intervento, in via Calamandrei, gli uomini della Sezione “Contrasto Criminalità Diffusa” hanno appreso la notizia che il 53enne, soggetto noto poiché già tratto in arresto per spaccio l’8 gennaio scorso, stava continuando a praticare l’illecita attività presso la sua residenza a Voltri. Martedì pomeriggio, gli agenti si sono appostati nei pressi dell’immobile e, al rientro del 53enne, si sono qualificati ed hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione per effettuare una perquisizione. L’uomo ha spontaneamente consegnato un involucro contenente circa 20gr. di cocaina che custodiva all’interno di un armadio.

Sul bancone della cucina sono stati rinvenuti: 650 euro, 1 bilancino e materiale da confezionamento. Altri 5.800 euro erano custoditi in una cassaforte.

Il 53enne, già sottoposto alla misura Cautelare dell’Obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. per reati della medesima specie, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’A.G.

Nel terzo intervento, mercoledì scorso sulla strada a mare Guido Rossa, gli agenti di una volante dell’U.P.G.S.P. hanno fermato un’autovettura in transito sulla Strada a mare Guido Rossa, per un controllo d’iniziativa.

Percependo subito un forte odore di cannabinoidi provenire dall’interno e vedendo che uno dei tre occupanti, il tunisino di 34enne, con movimento repentino cercava di nascondere qualcosa dietro di sé, gli operatori hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare.

Nella tasca posteriore del sedile sono stati rinvenuti tre panetti di hashish per un peso complessivo di 160 grammi, della cui detenzione il 34enne, con numerosi precedenti specifici e privo di documenti, si è dichiarato unico responsabile.

Nelle sue tasche rinvenuti anche 700 euro, probabile frutto dell’attività di spaccio, visto che l’uomo è disoccupato. L’uomo è stato arrestato e associato al carcere di Marassi