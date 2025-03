La Spezia – E’ stato identificato e colpito da Daspo sportivo il tifoso dello Spezia Calcio che lo scorso 9 marzo ha lanciato un oggetto che ha mandato in frantumi il lunotto posteriore di un’auto di supporter del Pisa.

Il lancio è stato commesso in viale Amendola dove il tifoso ha visto la vettura dei tifosi avversari ed ha lanciato l’oggetto che ha danneggiato la vettura.

A seguito della denuncia alle forze dell’ordine gli agenti di polizia hanno esaminato le registrazioni del circuito di sorveglianza sino a ricostruire i movimenti della persona che è stata identificata.

Sulla base degli elementi emersi durante le indagin il tifoso è stato colpito da Daspo per la durata di 8 anni nei quali non potrà nemmeno avvicinarsi allo stadio e a tutti i centri sportivi di un certo livello, pena l’arresto.

Il Daspo è stato emesso a firma del Questore della Spezia, e notificato a cura del personale della Questura di La Spezia