Genova – Sono stati ritrovati Liam e Giorgio, i due gemelli di 12 anni scomparsi questa mattina da Sampierdarena. Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia di Sestri Levante, dove alcune ore fa erano stati ritrovati gli zaini di scuola dei due.

Il ritrovamento degli zaini ha fatto concentrare le ricerche delle forze dell’ordine e degli amici della famiglia nella zona e infatti dopo qualche ora i ragazzini sono stati individuati mentre cercavano di nascondersi.

Non è chiaro cosa li abbia spinti alla fuga ma i familiari hanno potuto riabbracciarli sani e salvi e l’emozione è grandissima dopo il malore che ha colpito la mamma alla notizia del ritrovamento degli zaini senza i ragazzi.

Liam e Giorgio erano stati accompagnati a scuola come ogni giorno dal padre ma, invece di entrare in classe, i due hanno deviato verso la stazione ferroviaria e qui molto probabilmente sono saliti su un treno per Sestri levante, forse per incontrare qualche amico o semplicemente per far visita alla località turistica.

L’allarme è scattato quando gli insegnanti hanno chiamato i genitori per avvisare che nessuno dei due gemelli era a scuola e subito sono scattate le ricerche, sempre più convuse mano a mano che passava il tempo e non si trovava traccia dei due.

Quando poi è stata segnalato il ritrovamento degli zaini sulla spiaggia di Sestri Levante per i genitori è stata una doccia fredda perché da un lato si erano trovate tracce dei ragazzi ma dall’altra non era chiaro cosa ci facessero gli zaini apparentemente abbandonati sull’arenile.

In realtà, molto probabilmente, i ragazzi sono fuggiti lasciando gli zaini quando hanno visto arrivare le forze dell’ordine che erano sulle loro tracce.

Il riconoscimento delle borse da parte dei genitori ha convinto le forze dell’ordine a concentrare le ricerche nella località del levante genovese e i ragazzini sono stati alla fine ritrovati e accompagnati a casa dai genitori.

Nelle prossime ore verranno ascoltati per capire perché si siano allontanati in quel modo e cosa abbiano fatto tra l’orario di ingresso a scuola ed il ritrovamento.