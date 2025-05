Genova, altra chiusura in centro: addio ad Angelucci dopo oltre un secolo di attività

Genova – Un’altra storica attività commerciale genovese che è ormai prossima ad abbassare per sempre la serranda, l’ennesima nella zona del centro – e non solo – negli ultimi mesi.

Questa volta è il turno di Angelucci 1919, storico negozio di accessori situato nella zona del centro tra via XX Settembre e Piccapietra, all’incrocio tra via V Dicembre e via Ettore Vernazza.

Il negozio, che per decenni è stato un vero e proprio punto di riferimento per centinaia di genovesi che hanno acquistato guanti, calze, cravatte, papillon, accessori per uomo e per donna sfruttando anche la posizione più che strategica, chiuderà definitivamente entro la fine di giugno.

Il negozio era aperto da oltre un secolo, per la precisione dal 1919, resistendo alla guerra, alle crisi economiche e anche alla pandemia. Chiuderà entro qualche settimana, portandosi via un altro pezzo di storia del capoluogo.

