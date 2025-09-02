Maltempo Liguria, nella notte oltre 70 interventi dei vigili del fuoco

Genova – Sono stati oltre 70 gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco a causa dell’intensa perturbazione che ha colpito la provincia di Genova, prima nel territorio comunale e poi nelle ore notturne nel Tigullio e nell’entroterra.
Tra questi interventi, anche la verifica di un’autovettura finita nel fiume Lavagna a Crevari. Fortunatamente nessuna persona si trovava all’interno.
Un forte temporale si è abbattuto nel pomeriggio tra il savonese (dove è parzialmente esondato un rio a Quiliano) e il ponente di Genova. In serata la perturbazione si è spostata verso il centro e il levante della città, dove ha stazionato diverse ore causando allagamenti in diverse zone: da San Fruttuoso a corso Italia, passando per Sturla.
Infine, nella notte ha stazionato a lungo sul Tigullio colpendo particolarmente Val Fontanabuona e Val d’Aveto. Qui alcune frazioni sono rimaste isolate e alcune famiglie sono state evacuate
