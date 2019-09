Genova – Hanno iniziato la via delle catene che collega San Rocco a San Fruttuoso di Camogli ma la stanchezza li ha traditi bloccandoli in uno dei passaggi più delicati.

Tre escursionisti sono stati salvati ieri pomeriggio sul monte di Portofino dagli uomini del Soccorso Alpino e dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

I tre hanno capito di non essere in grado di completare l’escursione e non riuscendo a rientrare hanno allertato i soccorsi.

Gli uomini del soccorso alpino li hanno raggiunti via terra mentre l’elicottero è arrivato per recuperare i tre e riportarli in zona Portofino Kulm dove i tre sono stati affidati ad alcuni amici che nel frattempo si erano attivati per recuperarli.

Gli esperti sconsigliano di avventurarsi lungo sentieri poco conosciuti e senza il necessario allenamento e di calcolare con precisione gli orari e il tempo a disposizione per evitare di muoversi in fretta o di venire “sorpresi” dal tramonto e dal buio.