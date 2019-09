Genova – Una delle più grandi promesse del pianismo mondiale in scena nel capoluogo ligure. Arriva stasera lunedì 30 settembre alle ore 20.30, presso il Teatro Carlo Felice di Genova, l’imperdibile secondo concerto della Stagione GOG 2019-2020, che vedrà esibirsi la giovane pianista Alexandra Dovgan.

Classe 2007, la musicista in pochissimo tempo si è fatta notare al pubblico per il suo grande talento, che le ha permesso di vincere numerosi premi e di esibirsi in alcuni dei più importanti teatri del mondo. Tra le sue caratteristiche più apprezzate figura la purezza espressiva, preferita all’utilizzo di virtuosismi tecnici, ma anche un marcato carisma sul palcoscenico.

Di lei il grande concertista russo Grigory Sokolov ha detto: “È un raro caso: la definizione di ‘bambini prodigio’ non è adatto alla pianista dodicenne Alexandra Dovgan, perché questo miracolo non ha nulla di infantile. Ascoltandola sentirete suonare un adulto, una personalità. Mi fa piacere notare la maestria della sua formidabile insegnante, Mira Marchenko, ma ci sono cose che non si possono insegnare. Il talento di Alexandra Dovgan è armonioso in modo raro, la sua maniera di suonare è autentica e concentrata. Prevedo un grande futuro per lei”.

Durante la serata, la giovanissima eseguirà alcuni delle più belle musiche di Beethoven, Rachmaninov, Chopin e Debussy.

Il costo dei biglietti sarà di 25 euro (15 euro ridotto under 30 e 6 euro under 18).