Genova – Incidente, nella mattinata odierna, in via Cadighiara, nel quartiere genovese di Borgoratti.

Qui, per cause ancora da accertare, una moto e un furgoncino si sono scontrati provocando il ferimento dell’uomo che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.

Rimasto a terra nell’impatto, lo scooterista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.