Santa Margherita Ligure (Genova) – Viaggiava per le strade della cittadina rivierasca trasportando una comitiva di turisti in viaggio per la Liguria ma senza la necessaria assicurazione.

Un pullman turistico è stato bloccato dagli agenti di polizia locale di Santa Margherita Ligure e trovato sprovvisto della necessaria copertura assicurativa, obbligatoria per legge.

Gli agenti hanno sequestrato il mezzo e costretto l’agenzia che lo aveva affittato a far arrivare un altro pullman, in regola con le prescrizioni di legge, per trasferire tutti turisti a bordo dell’automezzo.

In questo modo hanno potuto proseguire il viaggio in tutta sicurezza pur con qualche disagio dovuto al contrattempo.

Il responsabile del pullman è stato sanzionato con una multa da 600 euro e non potrà tornare in possesso del mezzo sino a quando non potrà dimostrare che è regolarmente assicurato.

I controlli della polizia locale di Santa Margherita Ligure hanno già fermato, sequestrato e multato ben 150 automezzi da inizio dell’anno, sprovvisti della necessaria copertura assicurativa.