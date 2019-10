Genova – L’RDS Stadium è pronto ad accogliere la quattordicesima edizione di Genova Tattoo Convention, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. La tappa della kermesse dedicata alla cultura dell’inchiostro su pelle nel capoluogo ligure è anche la prima del tour che toccherà altre città italiane. In programma ci sono tre iniziative inedite: verranno incoronate due Miss Tattoo, si potrà assistere al contest “La barba della Lanterna” e scoprire il progetto in collaborazione con Walk the Line, street art genovese conosciuto per le sue realizzazioni nel quartiere di Certosa e sui piloni della Sopraelevata.

«Sarà un’edizione particolare – anticipa Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico di Italia Tattoo Convention – come sempre focalizzata su filosofie e tendenze del tatuaggio ma con iniziative nuove legate all’ambiente dell’inchiostro su pelle». Oltre alle tradizionali gare di tatuaggi, che mettono in gioco i più di duecento tatuatori presenti, nel calendario di Genova Tattoo Convention si inseriscono tre novità come il contest “La barba della Lanterna”, l’elezione di due Miss Tattoo e la collaborazione con Walk the Line. «Italia Tattoo Convention è una realtà che tocca più città dello stivale, e abbiamo deciso di creare sempre più continuità tra le singole tappe: in collaborazione con Walk the Line ospiteremo sei tatuatori che sono anche street artist dipingeranno altrettanti piloni della sopraelevata, mentre domenica 13 ottobre eleggeremo per la prima volta Miss Tattoo Italia, che sarà scelta tra le vincitrici delle convention di Mantova, Grosseto, Ancona, Rimini, Piacenza e Livorno».

IL PROGRAMMA DAY BY DAY DI GENOVA TATTOO CONVENTION

Venerdì 11 ottobre

Ore 14: apertura di Genova Tattoo Convention.

Ore 17: inizio delle iscrizioni alle gare di tatuaggi della categoria “Open Tattoo” (concorrono i tatuaggi realizzati in ogni stile nella giornata di venerdì). L’iscrizione è da effettuare all’info point ed è gratuita.

Ore 18: chiusura delle iscrizioni alle gare di tatuaggi.

Ore 21: inizio delle gare di tatuaggi.

Ore 22: premiazione delle gare di tatuaggi.

Ore 23: chiusura della prima giornata di Genova Tattoo Convention.

Sabato 12 ottobre

Ore 12: apertura della seconda giornata di Genova Tattoo Convention e apertura delle iscrizioni a Miss Tattoo Genova.

Ore 16: inizio delle iscrizioni alle gare di tatuaggi delle categorie: “B/n tattoo small/medium” (tatuaggi realizzati in qualsiasi stile in bianco e nero dalla dimensione massima di quindici centimetri con tolleranza del 20%); “Color tattoo small/medium (tatuaggi realizzati in qualsiasi stile a colori dalla dimensione massima di quindici centimetri con tolleranza del 20%); “Best artist” (tatuaggi degli artisti presenti non eseguiti in convention ed eseguiti in qualsiasi stile e dimensione) e “Best of day” (tatuaggio più bello eseguito in giornata di qualsiasi categoria). L’iscrizione è da effettuare all’info point ed è gratuita.

Ore 17: chiusura delle iscrizioni alle gare di tatuaggi ed elezione di Miss Tattoo Genova.

Ore 20: inizio gare di tatuaggi.

Ore 22: premiazione gara tatuaggi della giornata.

Ore 23: chiusura della seconda giornata di Genova Tattoo Convention.

Domenica 13 ottobre

Ore 12: apertura della terza giornata di Genova Tattoo Convention

Ore 15: inizio del contest “La barba della Lanterna”. Categorie previste: “Natural full beard”, “Natural full beard styled moustache”, “Natural moustache”, “Best color”, “Best Le barbe ignoranti” e “Best of day”.

Ore 16.30: inizio delle gare di tatuaggi delle categorie: “B/n tattoo big” (tatuaggi realizzati in qualsiasi stile in bianco e nero dalla dimensione minima di venti centimetri con tolleranza del -10%); “Color tattoo big” (tatuaggi realizzati in qualsiasi stile a colori dalla dimensione minima di venti centimetri con tolleranza del -10%); a tema “Leonardo Da Vinci” (di qualsiasi stile e dimensione); “Crazy tattoo” (di qualsiasi stile e dimensione); “Best of day” (tatuaggio più bello eseguito in giornata di qualsiasi categoria) e “Best of show” (tatuaggio migliore eseguito durante i tre giorni di convention). L’iscrizione è da effettuare all’info point ed è gratuita.

Ore 17: premiazione del contest “La barba della Lanterna”.

Ore 17.30: chiusura delle iscrizioni alle gare di tatuaggi.

Ore 17.30: inizio iscrizioni (gratuite e da effettuare all’info point) a Miss Tattoo.

Ore 18.30: inizio gare di tatuaggi.

Ore 20: incoronazione di Miss Tattoo Italia 2019

Ore 20.30: premiazione delle gare di tatuaggi della giornata.

Genova Tattoo Convention è aperta venerdì 11 ottobre dalle 14 alle 23, sabato 12 ottobre dalle 12 alle 23 e domenica 13 ottobre dalle 12 alle 21. Il biglietto d’entrata costa 12€ ed è valido per tutti i tre giorni della manifestazione.

Presenta Genova Tattoo Convention Alberto “Pernazza” Argentesi, ex cantante degli Ex-Otago, storico coniglio del Chiambretti Night e attuale voce dei Magellano.