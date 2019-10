Genova – Il corpo senza vita di un giovane di 24 anni è stato trovato in via delle Ginestre, nel quartiere genovese di Staglieno. Il ragazzo si sarebbe tolto la vita usando il guinzaglio del proprio cane.

A dare l’allarme un passante che ha subito chiamato le forze dell’ordine ed il 118 ma quando è arrivata l’ambulanza per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Accanto al corpo alcuni effetti personali ed uno zainetto che le forze dell’ordine hanno raccolto per le indagini.

Il ragazzo sarebbe già stato identificato ma il nominativo non è stato diffuso per rispetto alla famiglia che certamente sta vivendo un dramma terribile.