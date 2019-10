Genova – Le forti raffiche di vento che spazzano la costa ligure hanno impedito ad una nave porta container di attraccare in sicurezza a calata Etiopia, nella zona portuale di Sampierdarena.

Raffiche con punte oltre i 100 km/h che hanno suggerito di rinviare l’operazione di ormeggio e far lavorare in sicurezza gli addetti ai lavori.

La nave si è posizionata al largo ed attende che il vento si attenui per poter giungere a destinazione e scaricare il carico di container.

Bloccate le operazioni anche nel resto dello scalo marittimo genovese.