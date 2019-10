Genova – Un appuntamento sognante e magico per tutti i ragazzi al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto. Sarà in scena domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 16, il nuovissimo spettacolo “Alla ricerca di Peter Pan“.

Sul palco, con canti e musiche dal vivo, salirà la Compagnia Teatrale Liberitutti, che racconterà un lato inedito della classica storia del ragazzo dell’Isola che non c’è: Peter Pan è sparito e nessuno riesce più a trovarlo. I Bimbi Sperduti non hanno più una guida e la sua fida compagna Trilli è rimasta sola. Anche Capitan Uncino, storico antagonista del giovane, non sa più contro chi combattere. Disperati, tutti i personaggi della celebre fiaba dovranno fare fronte comune per risolvere questo mistero.

Lo spettacolo avrà il costo di 8 euro e i biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro.