Genova – La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di indagine per il tragico incidente costato la vita a Sharmilan Bramanantha, il ragazzo italiano di 25 anni e di origini cingalesi morto nello scontro tra il suo scooter ed una vettura della polizia che stava attraversando un incrocio con il semaforo rosso.

L’incidente nel cuore della notte e nonostante la manovra in estremis della volante per evitare l’impatto il ragazzo si è schiantato contro il laterale della vettura per poi essere sbalzato dalla sella e finire rovinosamente a terra.

Il fascicolo aperto dagli inquirenti riguarderebbe il conducente della vettura della polizia e riporterebbe l’ipotesi investigativa di omicidio stradale.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto poiché, secondo le testimonianze degli agenti a bordo della volante, l’auto stava attraversando l’incrocio tra via Dufour e via Cornigliano con il lampeggiante acceso e stava intervenendo per una chiamata di emergenza.

Resta da comprendere perchè il centauro, che viaggiava in via Cornigliano, non abbia visto il lampeggiante e perché non sia riuscito a fermarsi in tempo avendo comunque il semaforo verde.

Accertamenti verranno compiuti sulle ricostruzioni dell’incidente e su testimonianze e riprese video che potrebbero aver “fissato” i momenti che precedono il tragico impatto.