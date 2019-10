Genova – Una grande giornata interamente dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Arriva domenica 20 ottobre in piazza della Vittoria, a Genova, la Festa Nazionale dei Bambini.

Giunta ormai all’undicesima edizione e organizzata per la prima volta nel capoluogo ligure, l’iniziativa prevede un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai più piccoli. Dai laboratori didattici e ludici dedicati alla tecnologia a quelli dedicati all’arte passando per la cucina, il mondo della legalità e del lavoro e molto altro ancora, saranno numerosi gli eventi che dalle ore 10 alle ore 19 faranno compagnia ai bimbi nella piazza del centro genovese.

“Genova si dimostra ancora una volta una città in continuo fermento, attrattiva di eventi di ampio respiro e di qualità – dichiara l’assessore Paola Bordilli – La Festa Nazionale dei Bambini si inserisce in questo contesto e come Comune abbiamo lavorato per accogliere al meglio tutte le famiglie che vorranno partecipare consentendo a tutti di vivere una giornata fantastica. Sono orgogliosa di ospitare questo appuntamento che dedica spazio ai giovani e alla loro formazione dando loro spunti di crescita e conoscenza e di farlo in una piazza come piazza della Vittoria che dobbiamo utilizzare sempre più per iniziative cittadine”.

Una particolare area sarà inoltre dedicata ai bambini tra i 5 e i 13 anni che, accompagnati dai genitori, avranno la possibilità di sperimentare l’antica arte del baratto: il denaro sarà bandito e ciascuno potrà scambiare ciò che ha con ciò che desidera avere. Dalle ore 14, invece, sul palco si alterneranno una serie di spettacoli all’insegna della danza e della musica.