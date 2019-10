La perturbazione che ha portato piogge abbondanti e maltempo sulla Liguria continua ad allontanarsi verso est ma restano correnti umide e fredde di origine atlantica che continuano a portare nuvole e precipitazioni sparse.

Un nuovo fronte perturbato piuttosto forte arriverà sulla Liguria nel prossimo fine settimana.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 16 ottobre 2019

Sereno o poco nuvoloso al mattino con residue nubi sul levante. Pomeriggio che inizierà soleggiato ma verso sera aumenterà la nuvolosità a partire dal ponente e si sestenderà a tutta la regione.

Venti a rotazione ciclonica sul golfo, con tempesta di ponente/libeccio in mare aperto.

Rotazione da sw ovunque entro sera.

Mare agitato al primo mattino ma con tendenza a calo del moto ondoso sino a molto mosso. Onda da w/sw, altezza massima tra i 3 e i 3,5m

Temperature: In calo nei valori minimi, in aumento le massime

Costa min: 14/19°C, max: 21/23°C

Interno min: 9/14°C, max: 16/19°C

Giovedì 17 ottobre 2019

Rovesci alternati a pause asciutte si susseguiranno su levante ligure e imperiese occidentale dalla tarda mattinata, asciutto altrove ma con nubi compatte.

Venti: da sud ovest su levante, imperiese e al largo. Sbuffi da nord lungo le coste del ponente tra savonese e genovesato occidentale.

Mari: Mosso.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Venerdì 18 ottobre 2019

Giornata grigia ma con qualche sprazzo di sereno soprattutto sul ponente, non si escludono dei rovesci sul settore centrale. Peggiora dalla tarda serata notte su sabato.