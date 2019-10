Genova – Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita, ieri pomeriggio, un motociclista di 42 anni.

L’impatto è avvenuto poco prima del casello autostradale di Genova Nervi sull’Autostrada A12 Genova – Livorno.

Il centauro si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in senso contrario ed è morto dopo essere stato sbalzato dalla sella.

Il casello di Genova Nervi è rimasto chiuso a lungo per consentire i soccorsi e poi lo sgombero dei mezzi incidentati.

Fabio Lo Re era un appassionato di moto ed un pilota esperto.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.

Non viene escluso che il centauro abbia perso il controllo della moto finendo nella corsia opposta.