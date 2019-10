Varazze (Savona) – Usavano uno yacht ormeggiato nel porticciolo di Varazze per trasportare grossi carichi di droga dal Marocco all’Italia.

I carabinieri di Savona hanno scoperto un vasto traffico di sostanze stupefacenti nascosto dietro la passione per i viaggi in barca.

Seguendo gli spostamenti della droga da Varazze a Milano, dove veniva immagazzinata per poi essere venduta – i militari hanno scoperto una organizzazione criminale composta da sei italiani che viaggiavano dall’Italia al Marocco con uno yacht battente bandiera olandese e che era in realtà il mezzo di trasporto per hashish ed altre droghe.

All’interno dell’imbarcazione, infatti, i malviventi avevano ricavato uno speciale alloggiamento che conteneva centinaia di chili di hashish che veniva trasportato ad ogni viaggio.

Nel corso dell’operazione sono stati trovati ben 11 quintali di hashish ed un certo quantitativo di cocaina.