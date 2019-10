Genova – Un abbraccio nel mare dei ricordi, in quel Magmamemoria che è nostalgia, ricordo e consapevolezza.

Questo è stato il farmacopie di Levante, ieri alla Feltrinelli di Genova.

Prima di iniziare l’incontro, la cantautrice ha risposto ad alcune domande che i fan hanno lasciato all’interno di un bussolotto.

“Cosa faccio nel mio tempo libero? Me lo chiedete in tanti. In realtà non ho tempo libero – racconta Levante – Quando riesco dipingo, disegno, scrivo. Quale musica ascolto? Diversi generi, diversi stili. Berry White, Afterhours, ma soprattutto la musica alternativa femminile, Carmen Consoli, Cristina Donà”.

La curiosità dei fan è tanta e non sono mancate le domande sulle collaborazioni, sia quelle passate, sia quelle future: “Con Fedez e J Ax è nata una collaborazione bellissima. Spesso mi paragonano a Carmen ma siamo due artiste profondamente diverse. La collaborazione ne ‘Lo stretto necessario’ – brano scritto con Dimartino e Colapesce n.d.r. – la collaborazione ha evidenziato le differenze”.

Poi l’abbraccio coi fan, accolti dal sorriso gentile e rassicurante di Levante che non si è risparmiata con nessuno, raccogliendo i tantissimi regali e le impressioni di ciascuno.

Reduce da un tour negli anfiteatri in giro per l’Italia, Levante sarà impegnata in un concerto unico il prossimo 23 novembre al Forum di Assago, a Milano.

Una festa che celebrerà quattro dischi e due libri travolgenti.