Imperia – Un fortissimo temporale si è abbattuto sulla provincia intorno alle 4 di questa notte con lampi e tuoni e forti precipitazioni.

Oltre 40 minuti di temporale hanno preoccupato non poco i residenti della zona e fatto scattare tutta la macchina organizzativa della Protezione Civile locale.

L’ondata di maltempo si sposta rapidamente verso il Savonese dove è allerta rossa (massima) già dalla serata di ieri e dove le abbondanti precipitazioni hanno già creato non poche preoccupazioni con i corsi d’acqua giunti al limite per poi rientrare.