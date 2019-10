Rossiglione – A cinque anni dalla spaventosa alluvione che ha causato danni nel paese dell’entroterra genovese, torna la paura a Rossiglione e per la zona circostante.

Le forti precipitazioni che si sono abbattute nel pomeriggio, poco dopo l’abbassamento del livello di allerta meteo da rosso ad arancione, hanno ingrossato i corsi d’acqua sino a farli esondare mentre frane che già si erano mosse negli anni passati si sono riattivate minacciando abitazioni .

Sul posto sono al lavoro da ore i vigili del fuoco e la protezione civile per mettere in sicurezza le famiglie minacciate e per ripristinare i servizi minimi.

Strade invase dal fango e frane e smottamenti che continuano a muovere per effetto del terreno inzuppato d’acqua da giorni e giorni.

Nel 2014 furono pesanti i danni ed ancora oggi c’è chi non ha visto un solo euro per il disastro.