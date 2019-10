Genova – Un rio che si gonfia per la forza delle precipitazioni e una casa nuovamente allagata. Succede a San Quirico dove un’abitazione è stata invasa da fango e acqua a seguito del nuovo fortissimo temporale che si sta abbattendo sulla città ed in particolare nel ponente e in Valpolcevera, come già accaduto nei giorni scorsi.

L’acqua che cresce velocemente ha allagato i piani bassi di uno stabile