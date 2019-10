Imperia – Disegni del demonio, il numero 666 “della Bestia” e frasi farneticanti sull’amore di Satana per i bambini. Li hanno trovati questa mattina insegnanti e personale non docente della scuola d’Infanzia dei Piani al loro ingresso nelle classi.

Subito sono scattate le chiamate alle forze dell’ordine mentre i bambini venivano fatti tornare a casa per evitare che potessero esserci problemi con le indagini della polizia scientifica e per non turbarli con le scritte e i disegni.

Inquietante episodio, questa mattina, nella scuola dove i ritrovamenti hanno suscitato forte apprensione, soprattutto per il fatto che qualcuno è riuscito a penetrare all’interno senza far scattare allarmi e senza lasciare traccia.

Le forze dell’ordine sono arrivate ed hanno documentato ogni ritrovamento e poi hann autorizzato il personale non docente a rimuovere le scritte e a fare pulizia.

Sul caso è stata aperta un’indagine e non è ancora chiaro se sia entrata in azione qualche banda di Satanisti oppure se si tratta semplicemente di uno stupido scherzo.