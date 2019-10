Genova – Un falso profilo social della Regione Liguria che pubblica una falsa notizia circa lo stato di allerta rossa per maltempo. Sarà aperta un’indagine della polizia postale sull’episodio segnalato su alcuni social della Liguria dove anonimi incoscienti hanno pensato di organizzare una “Fake news” sull’ondata di maltempo che sta per interessare la Liguria.

I “burloni” hanno aperto un falso profilo della Regione Liguria e oggi hanno pubblicato un falso avviso di allerta rossa.

Uno scherzo senza senso che finirà con il trasformarsi in un processo per “procurato allarme” con pesanti conseguenze per chi lo ha organizzato.

