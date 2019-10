Genova – Un cittadino albanese, poco più che ventenne, è stato arrestato perché evaso da una struttura nei pressi di Rimini dove si trovava agli arresti domiciliari.

In particolare, gli agenti, in servizio di vigilanza nella stazione di Genova, hanno notato l’uomo attendere l’arrivo di un convoglio, quando in quella fascia oraria e su quel binario, non erano previsti treni in partenza o in arrivo.

Insospettiti da questa inusuale circostanza, gli operatori hanno proceduto al controllo del viaggiatore che, privo di documenti è stato accompagnato in ufficio per l’identificazione.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che lo straniero era stato condannato per il tentativo di omicidio nei confronti di due suoi connazionali.

L’albanese è stato condotto alla casa circondariale di Marassi.