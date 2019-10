Genova – Ennesimo grave incidente all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino nonostante il “semaforo intelligente” di recente installazione.

Poco dopo le 18 un’auto e una moto si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare e ad avere la peggio è stato il motociclista.

L’uomo, un 60enne genovese, è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra mentre il mezzo a due ruote ha proseguito la folle corsa sino al marciapiede.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia locale e l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino.

Indagini in corso, da parte della polizia locale, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

L’incrocio è già tristemente noto per il gran numero di incidenti anche molto gravi che hanno convinto la civica amministrazione ad installare un semaforo “intelligente” in grado di multare automaticamente chi passa con il rosso.

Un accorgimento che, evidentemente, non ha alcun effetto sulla condotta di automobilisti e motociclisti ma solo conseguenze per il loro portafogli.