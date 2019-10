Genova – Uno spettacolo musicale a tema horror per festeggiare la serata di Halloween. Si terrà giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 20, presso Villa Pagoda di via Capolungo 15 l’evento “Halloween Party a Villa Pagoda”.

Nello splendido palazzo di Genova Nervi si esibiranno per l’occasione gli “Scheletri“, band musicale che tramite la propria arte cerca di ricreare atmosfere che spaziano dal cinema horror al Dia de Los Muertos messicano passando per i balli gitani e molto altro ancora.

I due musicisti polistrumentisti che compongono il complesso, Dr J e Lord Gray, proporranno al pubblico un excursus musicale che attraverserà svariati generi: “Saremo truccati da scheletri – rivela la band – ed eseguiremo molti brani, dai nostri inediti alla musica classica, dalle colonne sonore cinematografiche alla musica popolare, il tutto completamente rivisitato attraverso il nostro sound”.

Non solo musica però nella serata di Villa Pagoda, ma anche una ricca proposta gastronomica rigorosamente a tema Halloween, come confermato dal direttore artistico Christian Sangermano: “Buona parte dei piatti studiati dallo chef Giuseppe Gentile hanno come protagonista la zucca, coniugata in diverse chiavi”.

L’ingresso alla serata avrà il costo di 25 euro con il menù Light Dinner, comprensivo di bibita e piatto a scelta tra hamburger Paganini, chicken breast, club sandwich, risotto alla zucca e provola, gnocchi al ragù di calamari, cartoccio gamberi e acciughe o polpette croccanti con salsiccia e carne di manzo. Il menù Dinner, invece, prevederà al costo di 45 euro crema di zucca, amaretto e fagottino di porro, risotto alla zucca con provola liquida e petto di quaglia, anatra con purea di zucca e semifreddo al pistacchio.