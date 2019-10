Genova – Una gru del cantiere di via Lungomare Canepa, nel quartiere di Sampierdarena, ha ceduto improvvisamente ed è caduta ferendo un operaio al lavoro.

Momenti di paura, questa mattina, poco dopo le 8, all’interno del cantiere di via Lungomare Canepa, dove sono in corso lavori per l’allargamento della carreggiata collegati alla costruzione della strada Guido Rossa e alla viabilità alternativa al ponte Morandi.

Per cause ancora da accertare, una delle gru all’opera nel cantiere ha ceduto di schianto e ed è caduta a terra travolgendo un operaio di 35 anni che stava lavorando nelle vicinanze.

Fortunatamente il giovane avrebbe riportato solo ferite non gravi e dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 intervenuto, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

In corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità compreso il rispetto delle normative anti infortunistica nei cantieri.

L’incidente ha creato problemi al traffico della zona che è rimasto bloccato per diverso tempo per procedere alle operazioni di soccorso e di bonifica.