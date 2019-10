Genova – Ancora un caso di dengue nel capoluogo ligure, il terzo in pochi mesi e scatta una nuova disinfestazione da zanzara tigre nella zona al confine tra San Fruttuoso e Marassi. Obiettivo: abbattere l’infestazione del pericoloso insetto che, però, è segnalato in tutta la città ed in particolare nei giardini pubblici, nei cimiteri e vicino alle scuole con parchi annessi.

Il Comune “minimizza” ma i cittadino sono sempre più preoccupati e si domandano cosa sis stato fatto sino ad ora per limitare la diffusione della zanzara tigre, ormai presente in modo endemico e massiccio in gran parte della città.

Il Comunicato ufficiale del Comune recita:

È stato segnalato dall’Asl 3 a Genova un nuovo caso “importato” di dengue, una malattia infettiva, trasmessa da un particolare tipo di zanzara (genere aedes).

Il virus, presente in paesi tropicali e subtropicali, non viene trasmesso da persona a persona.

A titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica, risulta tuttavia necessario – secondo il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive – ridurre il rischio di trasmissione di dengue anche attraverso il contenimento della zanzara tigre che può esserne il vettore.

Per questo motivo è stata adottata un’ordinanza per attivare prontamente le misure di profilassi e abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nella zona in cui ha sede il luogo di lavoro del cittadino infetto. Ciò – si ripete – per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari di dengue.

Nella notte tra Giovedì 31 Ottobre e Venerdì 1° Novembre gli interventi di profilassi nel Municipio Bassa Valbisagno.

L’area interessata, che verrà sottoposta al trattamento a partire dalla notte compresa tra il 31 Ottobre e il 1° Novembre, comprende:

Via Ettore Marchini: tutta la via

Piazza Solari: tutta la piazza

Via Amarena: tutta la via

Salita Bosco Pelato: tutta la salita

Salita dell’Orso: dal civ. 1 al civ. 25 e dal civ. 2 al civ. 26

Vico dell’Orso: tutto il vico

Via Franco Antolini: tutta la via

Via della Zebra: tutta la via

Via dei Giardini: tutta la via

Scalinata a via Amarena: tutta la Scalinata

Via Pietro Fessia: Tutta la via

Passo della Zebra: tutta la via

Via Biga: tutta la via

Via Silvio Bellotti: tutta la via

Via Masina: civ. 1

Via Fereggiano: dal civ. 23 al 45; civv. 2, 2A e 2B; dal civv. 39r al 95r

Corso Sardegna: dal civ. 107 al 105; dal civ. 323r al civ. 387r

MODALITA’ DI INTERVENTO

Il Comune ha incaricato la ditta Amiu Bonifiche a compiere gli interventi di disinfestazione straordinaria. Le misure di profilassi prevedono la disinfestazione della zona circostante il luogo di lavoro della persona colpita. Il protocollo di intervento consiste in trattamenti adulticidi e trattamenti larvicidi. Gli interventi verranno eseguiti nelle aree pubbliche e private se ritenuto opportuno. In caso di pioggia il trattamento sarà rimandato.

► COME DEVE COMPORTARSI CHI SI TROVA NELL’AREA INTERESSATA

Il trattamento non è nocivo per la salute degli esseri umani, ma invitiamo le persone che vivono nelle vie interessate dal trattamento a:

tenere chiuse le finestre fino alle 7 del mattino successivo

tenere gli animali in casa,

ritirare l’eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici durante il periodo del trattamento,

rimuovere o ricoprire mobili e giochi per bambini dall’esterno; se rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti,

lavare, dall’ultimo giorno di trattamento, la frutta e la verdura coltivata nell’orto, sul balcone o davanzale,

limitare il più possibile la frequenza degli interventi di innaffiatura di giardini e aree verdi, al fine di consentire una maggiore efficacia dei trattamenti previsti.

Attenzione: gli operatori della ditta incaricata non devono entrare negli appartamenti ma unicamente nelle pertinenze comuni

► DOMANDE RICORRENTI

Quando possiamo aprire le finestre di casa a seguito dell’irrorazione di adulticida?

Non prima delle 7 della mattina. I prodotti si degradano con la luce.

Quando è sicuro portare fuori il cane?

È opportuno evitare di portare fuori il cane durante la notte del trattamento.

I trattamenti della disinfestazione straordinaria sono nocivi alla salute?

I trattamenti sono previsti dalla normativa e possono essere eseguiti dal pubblico e dai privati. Quando vengono svolti dal Comune si utilizzano tutte le precauzioni del caso.

Gli interventi di disinfestazione vengono fatti anche se piove?

Se piove molto gli interventi vengono sospesi.

Se vengo a contatto accidentalmente con il prodotto insetticida cosa devo fare?

Occorre lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone