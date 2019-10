Genova – Una carcassa di cinghiale che imputridisce da giorni nel letto del torrente Cerusa, nel territorio del quartiere di Voltri, nel Municipio VII Ponente.

Su richiesta della Polizia Locale, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Fabbriche, per effettuare il recupero della carcassa di cinghiale presente nel letto del fiume Cerusa.

L’operazione si sarebbe resa necessaria per salvaguardare l’igiene delle fonti d’acqua.

Grazie all’autoscala, i resti sono stati traslati sulla strada e consegnati a ditta specializzata nel trattamento.

(foto Archivio)