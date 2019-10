Genova – Brutta sorpresa per chi fa visita al cimitero di Pegli ed ha i propri congiunti sepolti nei loculi più alti. Il Comune ha infatti bloccato le scale in metallo che servivano a raggiungere le sepolture più alte e le ha rese inutilizzabili proprio nei giorni in cui l’afflusso è maggiore per la commemorazione dei defunti.

Le foto delle scale, bloccate con una catenella e dotate di un cartello che avvisa del pericolo, sono spuntate da qualche giorno scatenando l’ira dei visitatori.

Le segnalazioni della pericolosità (rischio ribaltamento) delle scale è stata fatta già da diversi anni e la “mossa” del Comune appare ai più una “autotutela” più che una soluzione al problema.

Le proteste viaggiano sui social dove le foto delle scale e le lamentele di chi ha visto persone anziane in lacrime per non aver la possibilità di portare un fiore ai propri cari, aumentano di giorno in giorno mentre non arriva alcuna “spiegazione” sul perché il blocco sia arrivato a pochi giorni dalle commemorazioni dei defunti se la situazione era già nota da tempo.

