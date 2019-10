Genova – Studenti fuori dalla scuola, davanti all’Istituto Rosselli di Sestri Ponente per una segnalazione che riguarda un possibile incendio all’interno dell’istituto.

Studenti e personale hanno avvertito un forte odore di bruciato all’interno della struttura ed è subito stata disposta l’evacuazione generale.

Per motivi precauzionali, anche se potrebbe trattarsi di un falso allarme o, peggio, di uno stupido scherzo, gli studenti non sono stati fatti entrare in classe.

Non ci sono ancora conferme e i vigili del fuoco sono sul posto e stanno ispezionando i locali uno ad uno.

Gli studenti sono rimasti fuori dall’istituto in attesa delle verifiche.

Al momento risulta che le scuole del complesso di via Giotto siano state tutte evacuate

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO